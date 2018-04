Sarah Fraisou et la chirurgie esthétique : Sa silhouette post opération dévoilée

"Vous étiez nombreux et nombreuses à attendre le résultat de mon passage chez @bodytravel.fr. Je vus laisse apprécier le résultat, c'est une intervention qui me tenait énormément à coeur j'ai subi un lifting mammaire avec prothèse et une liposuccion complète ainsi que le double menton, je ne fais confiance qu'aux meilleurs", a-t-elle écrit en légende de sa photo.

Pour information, le lifting mammaire permet un rehaussement de la poitrine. Les prothèses utilisées lors de l'intervention servent quant à elle à restaurer la forme arrondie du sein. Cette opération est facturée 2900 euros par Body Travel. À cela s'ajoutent 2600 euros pour la liposuccion, soit un total de 5500 euros.

Rappelons que Sarah Fraisou n'en est pas à ses premières opérations de chirurgie esthétique. En effet, elle s'était déjà fait injecter de la graisse de son ventre dans les fesses. Le but ? Un ventre plat et un postérieur plus rebondi !