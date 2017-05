Sarah Fraisou toujours plus amincie, la photo qui affole Instagram !

Décidément, Sarah Fraisou n'en finit plus de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Récemment, la candidate de télé-réalité a partagé de nouveaux clichés d'elle sur Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa silhouette en a surpris plus d'un ! En effet, Sarah Fraisou est apparue encore plus amincie. De quoi affoler les internautes, lesquels n'ont pas manqué de souligner l'incroyable perte de poids de la candidate de télé-réalité. "T'as vraiment maigri", "De plus en plus belle, donne-nous les secrets de ton régime s'il te plaît", "Comment as-tu fait pour perdre autant de poids ?", ont alors écrit certains sous une première photo.