Sarah Fraisou en couple : Belle déclaration à Sofiane pour leurs 1 an d'amour

À la suite de sa rupture houleuse avec Malik, Sarah Fraisou a retrouvé l'amour dans les bras de Sofiane. Si l'ex-candidate des Anges (NRJ12) n'a officialisé leur idylle que fin mai, cela fait un peu plus d'un an que les tourtereaux filent le parfait amour.

Sarah Fraisou et Sofiane se sont mis en couple le 7 décembre 2016. Et, sans surprise, la brune pulpeuse n'a pas manqué de faire une belle déclaration à son homme pour leur premier anniversaire. "Mon homme, ma vie, déjà 1 an où tu partages ma vie. Tu illumines mon quotidien et tu me combles de bonheur. Le 07/12/2016, le jour où tu es rentré dans ma vie sera à jamais gravé dans ma mémoire. Je remercie Dieu de t'avoir mis sur ma route. JE T'AIME et merci du plus profond de mon coeur pour cette magnifique surprise pour nos 1 an. #love #life #husband", a-t-elle légendé une photo de son homme, dans un jacuzzi.