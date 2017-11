EXCLU – Sarah Fraisou, sa bataille contre Malik : La justice a tranché

L'année 2016 a été marquante pour Sarah Fraisou. Pour rappel, la candidate de télé-réalité s'est unie avec un certain Malik. Un mariage qui n'a finalement duré que quelques mois. Depuis, les deux ex se détestent. Lors d'un Facebook live diffusé sur la page de Purepeople, la candidate des Vacances des Anges 2 (NRJ12) évoque le sujet.

En septembre 2016, Malik avait été blessé par balle à la sortie de son bar à chicha à Argenteuil (Val-d'Oise). Rapidement, il avait accusé Sarah Fraisou d'être à l'origine de cette agression.

Depuis, c'est une affaire classée pour celle qui a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Sofiane. "J'ai été convoquée par rapport à ses propos qu'il a tenus, raconte-t-elle. J'étais au commissariat, ils étaient plus en train de rigoler qu'autre chose et à me dire qu'il était complètement taré. J'ai fait ma déposition, j'ai été mise hors de cause, je n'ai rien à voir là-dedans."

Aujourd'hui, Sarah Fraisou n'a "pas du tout" de nouvelles de Malik... et elle ne souhaite pas en avoir. "J'ai réussi à me sortir de cet enfer (...) et c'est mieux comme ça", lance-t-elle. Toutefois, elle a eu vent des dernières péripéties de son ex, devenu papa. Une nouvelle qui l'a semble-t-il amusée... "La vérité se sait un jour", déclare la jolie brune, qui assure que le bébé a été conçu lorsque Malik l'avait trompée.

Une séquence à retrouver dans notre player vidéo !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.