Les Vacances des Anges 2 : Deux couples déjà formés, la preuve en images !

Dès la rentrée, NRJ12 diffusera la saison 2 des Vacances des Anges. Tandis que les candidats sont encore en tournage en Grèce, la chaîne a dévoilé les premières images du programme. Sur cette courte vidéo, certains participants semblent plutôt proches... En effet, comme le dévoile cette bande-annonce des Vacances des Anges 2, deux couples se sont formés.

Rawell, qui était au casting des Anges 9, a semble-t-il succombé au charme de Florian, révélé dans l'émission La Belle et ses princes 2. Sur les premières images des Vacances des Anges 2, les deux candidats s'embrassent face caméra. Et ils ne sont pas les seuls à avoir sauté le cap ! Thomas, ex-Marseillais ayant lui aussi participé aux Anges 9, s'est rapproché de Coralie, jolie blonde repérée dans les Anges 7. Rappelons que Rawell et Thomas ont été en couple. Tandis que leurs fans s'attendaient à ce qu'ils se rabibochent, les deux ex ont visiblement tiré un trait sur leur histoire d'amour...

Une villa somptueuse... mais vide

En plus de Rawell, Thomas, Coralie et Florian, d'autres candidats sont eux aussi au casting des Vacances des Anges 2. Parmi eux : Coralie Porrovechio (Secret Story 9), Jaja (Secret Story 10), Clément (Les Marseillais South Africa), Tony (La Villa des Coeurs Brisés 2), l'Ange anonyme Sanaya ou encore Amélie Neten, visage emblématique du programme de NRJ12. Ces candidats seront également accompagnés d'anciens participants aux Anges 9 à l'instar de Kim Glow, Sarah Fraisou, Jordan, Barbara Lune, Mélanie et Jonathan. Rappelons qu'Amélie Neten et Kim Glow avaient été virées du tournage après une altercation.

Mais, s'ils pensaient passer des vacances de rêve, ils ont eu droit à une surprise de taille une fois arrivés en Grèce. En effet, les 16 participants ont découvert une villa somptueuse, mais vide. Pour remplir le frigo ou encore s'offrir des lits, les candidats devront travailler...