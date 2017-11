Sarah Fraisou, un mariage et un bébé ? "Je ne veux pas me porter la poisse..."

Après sa rupture avec Malik, Sarah Fraisou a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Sofiane. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec son nouveau chéri, elle semble on ne peut plus épanouie... Lors d'un Facebook live diffusée sur la page de Purepeople, la candidate de télé-réalité évoque ses projets d'avenir avec son chéri.

Concernant les rumeurs quant à un possible mariage avec Sofiane, Sarah Fraisou est claire : pour l'heure, aucune union n'a été célébrée. "Il ne m'a pas encore fait sa demande, confie-t-elle. Mais, après, ce que je peux vous dire c'est qu'il est sûr de moi comme je suis sûre de lui."

Bien que folle amoureuse, celle qui a été révélée dans Les Princes de l'amour 3 (W9) et qui a récemment participé aux Vacances des Anges 2 (NRJ12) ne souhaite pas s'étaler sur le sujet. "Je n'ai pas envie de me porter la poisse, plaisante-t-elle. Le seul truc que j'ai à dire c'est que je l'aime et que je pense que c'est le bon."

Heureuse et épanouie dans les bras de sa moitié, Sarah Fraisou serait-elle prête à devenir maman, comme son ex-compagnon Malik ? "Si ça doit arriver, ça arrivera", déclare-t-elle. Et d'ajouter : "On ne décide pas de ces choses-là. Quand ce sera le moment et que mon corps voudra accepter un enfant, je pense qu'il l'acceptera. Mais pour l'instant, on vit très bien notre vie comme ça. On profite et on kiffe !"

