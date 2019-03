Jakie Cruz (OITNB) suicidaire après un terrible accident qui l'a changée

Jackie Cruz incarne le personnage de Flaca dans Orange is the New Black, figure emblématique et attachante de la série Netflix. L'actrice de 32 ans a révélé, mercredi 20 mars 2019, qu'elle a survécu à un terrible accident de voiture. Un drame survenu alors qu'elle venait de déménager à Los Angeles avec sa mère, qui l'élevait seule. "J'étais rebelle à l'époque et j'avais besoin de vivre des expériences. Je m'enfuyais de chez moi et je ne voulais rien écouter. J'ai fait un tatouage, un piercing au nez et au nombril, des choses folles que je n'avais jamais faites avant", explique-t-elle à People.

Alors qu'elle n'avait que 16 ans, Jackie Cruz quitte l'appartement de sa mère. Un jour, un ami la conduit à un concert, en voiture. Il cherche à faire la course avec un autre véhicule et finit par perdre le contrôle de son véhicule. Ne portant pas de ceinture de sécurité, Jackie Cruz est éjectée à six mètres. Elle subira une opération du cerveau, avant d'être plongée dans le coma pendant soixante-douze heures. "Ils m'ont rasé la tête. J'avais une contusion au rein, un pneumothorax et deux vertèbres cassées. Mes yeux et mon visage étaient de travers, je ne pouvais pas sourire", poursuit celle qui est aujourd'hui égérie de la marque de cosmétiques Kat Von D.

Elle ressort de ce drame changée physiquement, mais aussi psychologiquement. "J'ai voulu me suicider à l'époque car la seule chose que je voulais faire était actrice et chanteuse, et j'ai grandi en ne voyant que des gens beaux à la télé. Je pensais que c'était fini pour moi", se rappelle Jackie Cruz.

Après sept mois de rééducation, l'actrice a appris à s'aimer à nouveau grâce à une petite fille rencontrée à l'hôpital : "Elle s'appelait Melly et avait 10 ans. Elle ne pouvait plus jamais marcher, mais elle était si forte et heureuse (...) On parlait beaucoup, elle me disait que j'étais jolie. Elle m'a appris que la beauté est toujours intérieure, dans la manière dont on traite les gens, dont on se comporte." En février, elle évoquait brièvement l'histoire de Melly dans un post Instagram. Avec ce rêve intact de réussir dans la chanson, Jackie Cruz s'apprête à sortir un titre inspiré de leur rencontre.

L'ultime saison d'Orange is the New Black est attendue cet été sur Netflix.