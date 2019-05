Jamel Debbouze : Émouvant message pour ses 11 ans de mariage avec Mélissa

Un amour qui dure. Voilà onze ans que Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau sont mariés. Un amour qui semble toujours aussi fort et indéfectible des années après leur première rencontre, en 2007, lors d'un festival. Le comique s'était pris d'amour pour cette journaliste et productrice, puisqu'ils s'étaient mariés seulement un an après, le 7 mai 2008.

De leur passion naîtront un adorable Léon Ali, né le 3 décembre 2008, puis une petite fille, tout aussi craquante, Lila Fatima, née le 28 septembre 2011. Aujourd'hui, les deux enfants sont respectivement âgés de 10 et 7 ans. Toujours aussi amoureux, plus de douze ans après avoir rencontré Mélissa, Jamel Debbouze a tenu à publier un émouvant message sur son compte Instagram. "I love her 3000 #11ans", a-t-il écrit en légende d'un cliché de lui et de son épouse. Une photo plébiscitée par plus de 100 000 fans du comique, dont plusieurs de ses amis, à l'image de Gilles Lellouche, Alice Belaïdi, Sarah Lavoine ou encore DJ Snake.