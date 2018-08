Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze : l'hilarante anecdote sur leur rencontre

Hollywood avait les Brangelina. La France peut se targuer d'avoir les "Jamelissa", vedettes de la couverture de la nouvelle édition de L'Obs daté du 9 août 2018. Un long article est dédié à Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, un couple "si contemporain qui évolue au croisement du cinéma, de la télé, du caritatif, de la politique et du business, et qui veut faire quelque chose de sa notoriété".

Beaux, amoureux, populaires et accessibles, ceux qui viennent de fêter leurs dix ans de mariage forment effectivement un binôme inséparable et engagé. Lui, roi de l'humour "à la tête d'un théâtre, d'une demi-douzaine de sociétés, (...) d'émissions télé", a aussi fondé en 2011 l'incontournable Festival Marrakech du Rire. Comme son épouse, devenue au fil des années productrice de documentaires sensibles, l'acteur et humoriste de 43 ans met sa célébrité au profit de causes qui lui tiennent à coeur. En décembre dernier, il avait ainsi réuni plusieurs artistes sur la scène de l'émission Rire pour un toit afin de récolter des dons pour les mal-logés, projet poussé par leur implication auprès de la Fondation Abbé-Pierre.

Ils se croisent sans le savoir à la fin des années 1990

Parents de deux adorables enfants qui grandissent à la vitesse lumière (Léon, 9 ans et demi, et Lila, bientôt 7 ans), Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau "auraient pu se croiser en 1999 à Canal+" lorsqu'il officiait dans la série à succès H et qu'elle était encore stagiaire au sein de la chaîne. Mais le destin les a réunis autrement...

Comme ils l'avaient eux-mêmes révélé en mars 2015 sur le plateau de Vivement dimanche face à Michel Drucker, une anecdote que ressort aujourd'hui L'Obs, c'est sur le tournage du film Astérix aux jeux Olympiques, où Jamel reprenait son rôle de Numérobis, que les tourtereaux se sont croisés. Mélissa Theuriau, alors présentatrice de Zone interdite sur M6, reçoit la consigne de ne s'approcher ni de Gérard Depardieu, ni de Jamel Debbouze. "Il lisait Le Monde à l'envers. Donc ça m'a paru un petit peu étrange. J'ai vu qu'il n'était pas concentré sur son journal", avait-elle glissé, amusée, sur le plateau de l'émission. Moins de deux ans après leur rencontre, en mai 2008, ils se disaient "oui" pour la vie. Une belle histoire qui n'a pas fini de faire rêver...