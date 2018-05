Jamel Debbouze célèbre ses dix ans de mariage avec Melissa Theuriau

L'union de Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau a été célébrée non loin de Trappes, d'où est originaire l'humoriste. Leur mariage s'est déroulé dans la vallée de Chevreuse (Yvelines). Un événement sous haute sécurité qui avait requis la présence de nombreux vigiles chargés d'assurer une tranquillité maximale aux jeunes époux et à leurs nombreux invités (Omar Sy, Diam's, Fred Testot, Valérie Damidot...). Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau avaient pour l'occasion privatisé un lieu ordinairement ouvert au public : la bucolique abbaye des Vaux- de-Cernay. Après ce mariage célébré selon la tradition catholique, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau s'étaient envolés pour Marrakech pour la deuxième partie du mariage, célébré cette fois-ci par un imam.

De leur mariage sont nés deux enfants, Léon, 9 ans, et Lila, 6 ans.