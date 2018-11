Jamel Debbouze handicapé au bras, sa vidéo pleine d'autodérision

Les fans de Jamel Debbouze se sont longtemps demandé pourquoi il dissimulait toujours sa main droite dans sa poche. Le mystère n'en est plus un depuis qu'il en a révélé la raison. "J'ai fait une bêtise, j'ai pas écouté mes parents. (...) Je suis sorti tard alors que je n'aurais pas dû sortir tard. Je me suis retrouvé sur un quai d'une gare. Je voulais gagner un peu de temps, j'ai vu le bus passer et je ne voulais pas le rater. Et j'ai traversé les rails sans regarder, en pleine nuit", avait-il expliqué, particulièrement ému, dans l'émission Au tableau ! diffusée sur C8 en février 2018. C'était à l'époque où il habitait encore à Trappes, dans les Yvelines. Un de ses amis prénommé Jean-Paul est décédé au même moment, percuté comme lui par ce train reliant Paris à Nantes qui traversait la gare à plus de 150 km/h.

Privé de main droite depuis la fin des années 1980, Jamel Debbouze s'autorise un peu plus à parler de son handicap mais aussi à en rire. Celui qui rencontre un nouveau succès au cinéma avec Alad'2, aux côtés de Kev Adams, a publié une vidéo pleine d'autodérision sur sa page Instagram le 14 novembre 2018. On y découvre un joueur de NBA, Jimmy Butler des Timberwolves du Minnesota, en train de mettre sa main dans son short, un geste que Jamel Debbouze met bien en évidence. "Jimmy Debbouze", commente l'humoriste de 43 ans.

Les fans approuvent la démarche du mari de Mélissa Theuriau d'aborder son handicap sous un angle décalé. Dans l'un des commentaires, on apprend également pourquoi Jimmy Butler a agi ainsi. Le basketteur américain dissimulait sa main dans sa poche pour cacher à l'arbitre qu'elle était en sang, ce qui lui aurait valu un retour sur le banc.