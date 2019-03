Jamel Debbouze partage une tendre photo de Mélissa Theuriau au soleil

Lancé en octobre 2017, le spectacle Maintenant ou Jamel continue de passer un peu partout en France alors que la fin est attendue pour novembre 2019. Entre deux représentations, le populaire humoriste Jamel Debbouze s'est notamment rendu dans des îles paradisiaques, profitant de son temps libre sur place pour faire du tourisme avec femme et enfants.

Sur son compte Instagram suivi par 1,3 million d'abonnés, Jamel Debbouze (43 ans) a partagé une photo de sa femme, l'animatrice, journaliste et productrice Mélissa Theuriau (40 ans) depuis qu'ils ont posé leurs valises en Nouvelle-Calédonie. Un cliché tout simple mais plein d'amour de la très jolie blonde prenant la pose avec une fleur dans les cheveux. Alors que le couple va prochainement fêter ses onze de mariage, la magie semble toujours opérer entre eux...

Jamel Debbouze a aussi posté une photo de lui, chapeau de paille sur la tête et les pieds dans l'eau. "Mauruuru aux équipes du @sofitelmoorea pour l'accueil et @easytahiti pour l'organisation #EasyTahiti", a-t-il commenté en légende. Depuis qu'il a quitté la métropole, il a diffusé quelques photos de son séjour dans le Pacifique, dont une de ses enfants, Léon (10 ans) et Lila (7 ans).