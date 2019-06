Jamel Debbouze : Pause câlin avec son fils Léon, partagée par Mélissa Theuriau

Le 18 juin dernier au micro de RTL, après une nouvelle édition du Marrakech du Rire réussie, Jamel Debbouze a annoncé vouloir s'accorder du temps pour lui et sa famille : "Pour que je puisse continuer à prendre du plaisir, il faut aussi que je ménage ma monture. J'arrêterai en décembre et je sais que je ne remonterai pas sur scène avant des années, ça, j'en suis certain, a affirmé le comédien de 44 ans. Il va falloir que je me régénère d'une certaine manière. Si tu me demandes ce que j'ai envie de faire là, aujourd'hui : rien, absolument plus rien. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et aujourd'hui, j'ai envie de prendre."

Si l'humoriste a pu multiplier les projets sur scène et au cinéma ces dernières années, c'est en grande partie grâce au soutien sans faille de son épouse, comme il l'a lui-même confié lors d'une interview accordée à Version Femina en 2017 : "Mélissa est très forte, j'ai fait la meilleure chose de ma vie en l'épousant. C'est une mère formidable, elle gère tout ça de main de maître, je ne sais pas comment elle s'y prend. Elle travaille et s'occupe de tout, et moi, je rentre de tournée en super-héros. Elle fait tout le travail, la pauvre, c'est elle qui a toute la charge mentale. Je le sais et c'est moi qui récolte les lauriers." Peut-être cette pause lui permettra-t-elle de rééquilibrer la balance.