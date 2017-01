Jamel Debbouze : Tendre baiser à sa chérie Mélissa Theuriau et mise au point...

La montagne, ça le gagne ! Jamel Debbouze ne résiste jamais aux invitations du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, où son film La Vache avait d'ailleurs été primé l'an dernier. Avec son copain Omar Sy en président du jury, la star avait donc beaucoup de bonnes raisons de revenir. Venu fêter les dix ans du Jamel Comedy Club avec sa bien-aimée, Mélissa Theuriau, Jamel a décidé pour cette édition de répondre aux questions d'un public composé de collégiens et de lycéens, dans la bonne humeur mais aussi la sincérité, comme le relate LCI.

Le jeune Nordine demande à l'acteur, mais également cinéaste, s'il compte réaliser un autre film : "C'est l'une des choses les plus difficiles que j'aie faites. Je vais y réfléchir avant d'y retourner. Pour l'instant, non." Il préfère se consacrer à ses proches : "L'endroit que je préfère au monde, c'est mon salon avec ma femme et mes enfants [Léon et Lila]. Et pour un tournage, tu pars trois mois. Avant d'accepter, il faut aussi se poser la question de savoir si on veut laisser ça comme trace. (...) L'histoire, le personnage à défendre, l'équipe avec qui tu pars au combat, le metteur en scène. Et évidemment le cachet, toujours reversé à une association qui oeuvre pour le bien-être de la famille Debbouze", explique-t-il en riant. Mais il y a une chose en particulier que les fans de Jamel Debbouze espèrent voir revenir, c'est la série H : "Vous seriez déçus. On était filmés en public, c'était grisant pour nous, ça nous boostait. Il faudrait prendre des gens nouveaux comme Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Kev Adams."

Au passage, Jamel Debbouze tacle les selfies : "Ça commence à me taper sur les nerfs. Tu te rends compte que les gens s'en foutent en fin de compte de la photo. J'ai l'impression d'être un selfiteur parfois. Je préfère vraiment avoir une conversation dans les yeux. Ce téléphone a changé la perception des choses. Même sur scène, les gens regardent leur portable qui filme ce qui se passe. Vivre l'expérience, c'est plus important que de la photographier," affirme celui qui prendra quand même le temps de faire un tas de selfies avec ses (nombreux) fans.