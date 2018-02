James McAvoy effondré : Sa mère est morte à l'âge de 59 ans

L'acteur James McAvoy est en deuil. Sa mère Liz Johnstone est morte à l'âge de 59 ans, le 18 janvier dernier. Son corps a été retrouvé sans vie dans le HLM où l'acteur écossais a grandi avec sa soeur Joy (35 ans aujourd'hui), du côté de Glasgow.

Liz, une infirmière en psychiatrie, était atteinte d'une maladie qui a fini par avoir raison d'elle. Proche de son garçon acteur qu'elle avait eu à l'âge 21 ans (James est aujourd'hui âgé de 38 ans), elle a vu son fils épouser une carrière à Hollywood, avec notamment la franchise X-Men, mais aussi Reviens-moi, Le Dernier roi d'Ecosse, Wanted ou encore Trance et récemment Split. Quand il n'était pas sur les plateaux de tournage ou sur les tapis rouges, McAvoy rendait régulièrement visite à sa maman dans ce quartier de Drumchapel. Elle vivait séparée de son mari, James McAvoy Snr, qui travaillait comme couvreur.

"Liz avait des soucis de santé et leur faisait face comme si de rien n'était, mais ça voulait dire qu'elle gardait tout pour elle", a confié une source locale au Daily Record. Ce proche assure que Liz Johnstone n'a "jamais désiré changer de vie" suite à la célébrité de son fils. "Elle voulait rester à Drumchapel et c'est ce qu'elle a fait", prétend cette source, ajoutant que les parents de James et Joy (elle aussi actrice, elle avait joué avec son frère dans Filth) étaient "extrêmement sympathiques et avaient les pieds sur terre".

James McAvoy, qui s'est séparé de sa femme Anne Marie Duff, vit à Londres dans une maison d'environ 2 millions de livres, avec son fils Brendan.