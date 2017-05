Jamie Denbo (OITNB), 43 ans : Jugée "trop vieille" pour un rôle, elle s'offusque

Elle est l'une des actrices de la série à succès Netflix Orange is the New Black. Dans celle-ci, Jamie Denbo interprète le rôle de Shelly Ginsberg, une détenue de confession juive qui aide Black Cindy (interprétée par Adrienne C. Moore) à se convertir au judaïsme lors de la troisième saison.

Outre son rôle dans OITNB, Jamie Denbo a aussi participé à d'autres séries télévisées, telles que Return of the Mac, Brooklyn Nine-Nine, Weeds, How I Met Your Mother ou bien encore Parks and Recreation. Au cinéma, elle est seulement parvenue à décrocher de très petits rôles, comme dans Yes Man (2008), Spy et Very Bad Dads (2015). En bref, sa carrière est encore très timide et sa présence sur les écrans est peu régulière. Et ce n'est pas avec les mauvais castings qu'elle écume parfois que la situation risque de s'améliorer...

Le 4 mai dernier, la comédienne américaine s'était en effet saisie de son compte Twitter pour pousser un violent coup de gueule. Lassée des coups bas à Hollywood, Jamie Denbo a dénoncé le sexisme ambiant de l'industrie cinématographique, expliquant avoir été récemment snobée pour un rôle en raison de son âge. "On vient juste de m'informer qu'à l'âge de 43 ans, je suis TROP VIEILLE pour jouer l'épouse d'un homme de 57 ans. Oh, les personnages ont aussi une fille de 18 ans. Je suis TROP VIEILLE pour être la mère d'une personne de 18 ans", a-t-elle écrit.

Ecoeurée, Jamie Denbo a par ailleurs ajouté que l'acteur interprétant l'homme de 57 ans avait déjà été choisi lors du casting et que ce dernier avait également mis son véto sur son potentiel recrutement, considérant qu'elle était trop âgée pour lui. "La véritable épouse de cet acteur de 57 ans a FACILEMENT AU MOINS 50 ANS. Mais ce con**** veut être marié à la télé à une femme de 38 ans MAX. (...) FUCK HOLLYWOOD", a-t-elle conclu.