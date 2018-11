Jana Kramer (Les Frères Scott) maman : Son deuxième enfant est né !

Après avoir traversé de nombreuses épreuves et subi plusieurs fausses couches, Jana Kramer plane sur son petit nuage. Jeudi 29 novembre 2018, l'actrice connue pour son rôle d'Alex Dupre dans la série Les Frères Scott a effectivement donné naissance à son second enfant. Il s'agit d'un petit garçon qu'elle et son mari Mike Caussin ont choisi d'appeler Jace Joseph. "Bienvenue au monde (...). Nos coeurs sont comblés", a écrit la comédienne de 34 ans.