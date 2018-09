Jane Seymour a testé le Botox, "une terrible erreur"

Jane Seymour et Zazie, même test et même verdict. Le Botox ne les a pas convaincues. Tout comme la chanteuse française de 54 ans qui sort un nouvel album intitulé Essenciel, celle qui a longtemps incarné la courageuse médecin de campagne Dr Quinn a voulu essayer de se rajeunir avec ce produit tant apprécié des stars.

Dans une interview accordée à l'émission matinale This Morning de la chaîne ITV le 12 septembre 2018, Jane Seymour s'est confiée sur cette "terrible erreur". La star de 67 ans qui en paraît dix de moins ne s'est pas reconnue dans le miroir une fois l'injection faite : "Ça n'avait pas l'air normal." "J'ai fait une fois du Botox parce que tout le monde disait : 'Il faut que tu essayes'", a-t-elle avoué, sans préciser à quelle date s'était déroulée cette expérience ratée. Impossible pour Jane Seymour d'être figée, elle n'envisage pas son métier ainsi : "Je suis une actrice et c'est important pour moi d'avoir les muscles qui bougent."

Désireuse de rester la plus naturelle possible, l'actrice a dévoilé quelques-uns de ses secrets beauté. Sa routine consiste notamment à appliquer de l'eau froide pour resserrer les pores de la peau ou encore à se protéger au maximum du soleil pour préserver sa peau en appliquant de la crème solaire avant de se maquiller. C'est également dans ce souci de précaution qu'elle porte très souvent de larges chapeaux et des lunettes de soleil. Pas besoin de casser son compte en banque pour avoir l'air aussi jeune que Jane Seymour, la star confie que ce sont "certains des produits les moins chers qui marchent le mieux".