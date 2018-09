Zazie : Son expérience ratée avec le Botox

A 54 ans, Zazie assume pleinement la femme qu'elle est, au point d'avoir la confiance de poser topless sur la pochette de son nouvel album Essenciel (disponible le 7 septembre 2018). Lucide face aux années qui défilent, la chanteuse dit se sentir "un peu plus libre" et ne plus avoir "de temps à perdre avec les choses qui [l]'emmerdent" dans une interview donnée au Parisien et publiée dans l'édition du 4 septembre.

Sans pouvoir échapper à une question sur la chirurgie esthétique, Zazie fait une révélation : "J'ai fait une fois du Botox, il y a quinze ans." Mais l'expérience n'a pas rencontré le succès escompté et n'a pas été renouvelée : "C'était ridicule, plus rien ne bougeait sur mon visage. Mon front était en plâtre."

Précédemment questionnée sur ce même thème par Version Femina en décembre 2017, Zazie n'avait alors pas mentionné ce test du Botox. "Un homme de 55 ans qui a plein de rides, c'est, paraît-il, hypersexy, alors q'une femme devrait défier la pesanteur, rester éternellement jeune. Je n'ai pas succombé à la chirurgie esthétique, j'ai des rides, mais ça me va. On séduit autrement, on est plus libre", avait-elle alors déclaré.

Quoi qu'il en soit, la chanteuse chante le temps qui passe sur Speed, l'un des douze titres qui composent Essenciel.

L'intégralité de l'interview de Zazie est à découvrir dans Le Parisien en kiosques le 4 septembre 2018.