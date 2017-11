Jane Seymour harcelée : La star de Docteur Quinn révèle son traumatisme

On connaît Jane Seymour pour ses rôles de James Bond Girl (Vivre et laisser mourir) et de Femme médecin vaillante. A 66 ans, la star britannique se montre toujours radieuse sur les tapis rouges, s'épanouissant également en tant qu'artiste-peintre. Cependant, derrière ses sourires lumineux se cache une blessure de jeunesse. Elle vient de la révéler au cours d'une interview pour l'émission matinale Sunrise 7 en Australie : elle a été agressée sexuellement par un influent producteur hollywoodien, dont le nom ne sera pas révélé.

La parole se libère pour les femmes dans le milieu du cinéma depuis que le scandale Weinstein a éclaté. Jane Seymour a ainsi fait part de son vécu sur le sujet des agressions et harcèlements sexuels dont sont victimes les femmes, alors qu'elle était une jeune comédienne. "Je suis allée dans la maison d'un producteur et je m'attendais à voir d'autres personnes. Il n'y avait que lui. Il m'a montré les screen tests que j'avais faits, m'a demandé de m'asseoir, et m'a dit : 'Bon, j'ai dit à tout le monde que tu étais parfaite pour mon film. Tu es simplement parfaite.' Il a continué ensuite : 'J'ai fait ma part, à toi de faire la tienne.' Je l'ai regardé et lui ai dit, de façon très innocente : 'Ah oui, je peux faire d'autres screen tests pour vous dans un jour et demi.' Il me regarde et me dit : 'Non, tu sais ce que tu dois faire.' Je reste sur ma position : 'Non, je ne sais pas.' C'est là qu'il a mis sa main sur ma cuisse, très haut. Etant britannique, j'ai croisé mes jambes et je me suis décalée sur le sofa jusqu'au bout. Je n'avais plus d'autre solution ensuite que de me lever et de dire : 'S'il vous plaît, ramenez-moi chez moi !'" Ce dernier l'a menacée avant de la laisser partir : "C'était un des hommes les plus puissants d'Hollywood à l'époque et il m'a dit : 'Si tu dis quoi que ce soit à quelqu'un sur ce qui s'est passé... Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville."

L'homme avait le pouvoir, Jane Seymour non. A la suite de cette agression, elle n'a pas pu travailler en tant qu'actrice durant une année. Jeune comédienne pleine de rêves et d'ambitions, elle est tombée dans les griffes de ceux qui gangrènent l'industrie cinématographique, profitant de leur statut pour assouvir toutes leurs envies. Face à cette avalanche de révélations, certains stars se distinguent par leurs propos. Meryl Streep, qui a dit ne pas être au courant des agissements de Weinstein et est revenue sur une altercation avec Dustin Hoffman, fait partie des icônes peut-être trop intouchables pour se rendre compte ou admettre le côté obscur du 7e Art.