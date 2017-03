Jared Padalecki (Supernatural) papa pour la 3e fois : Tendre photo de sa fille !

Et de trois ! En couple depuis huit ans et mariés depuis 2010, Genevieve et Jared Padalecki ont annoncé lundi 27 mars la naissance de leur troisième enfant, une petite fille prénommée Odette Elliott.

Quelques jours après son accouchement, l'actrice de 36 ans s'est ainsi emparée de son compte Instagram pour officialiser l'heureux événement, prenant la pose avec son bébé. La photo nous apprend entre autres que le nouveau-né a pointé le bout de son nez le 17 mars dernier. "Merci d'accueillir la nouvelle Padalecki, Odette Elliott!! Je souhaitais célébrer cette occasion spéciale en collaborant avec l'une de mes marques préférées, @popandsuki, pour récolter des fonds pour deux causes merveilleuses : le Planning Familial et la Human Rights Campaign, qui ont plus que jamais besoin de notre aide", a-t-elle écrit.