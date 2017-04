Jason Biggs bientôt papa : Sa femme révèle le sexe du bébé en parodiant Beyoncé

Deux jours auparavant, la future maman s'était déjà saisie de son compte Instagram pour célébrer son anniversaire de mariage avec Jason Biggs. La vedette d'American Pie et son épouse sont mariés depuis 2008 et semblent toujours être en pleine lune de miel. "La première année de mariage, ce sont les noces de papier, la deuxième année est le coton et la neuvième année est le sexe sur une Audi. Joyeux anniversaire, bébé !", a-t-elle écrit en légende d'un cliché où on les voit en train de s'embrasser toutes langues dehors.