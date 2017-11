Jazz, enceinte, veut filmer son accouchement : Instagram indigné !

Jazz n'en a pas fini avec les polémiques !

Enceinte de son premier enfant, une petite fille qui se prénommera Chelsea, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) et de La Villa des coeurs brisés 5 (NT1) se plaît à partager les joies de sa grossesse avec ses abonnés, sur les réseaux sociaux. Elle serait même prête à partager... son accouchement.

En effet, la compagne de Laurent a demandé à ses abonnés s'ils voulaient découvrir des moments de l'un des plus beaux jours de sa vie. "Partager la naissance de Chelsea avec vous Sur nos snaps pour ou contre ? Bien Sur Que des petit moment. SNAPCHAT jazztvshow06", a-t-elle écrit en légende d'un cliché où l'on peut voir son beau baby bump. Si certains étaient très emballés par cette idée, nombreux sont ceux à s'être indignés.

"Y'a plus de limites putain, ça dégoûte", "No Limit, pauvre gosse", "Tu dégoûtes", "Contre ! Pourquoi vouloir toujours plus ? T'as pas l'impression d'en faire trop ? Y'a des limites au voyeurisme quand même", "Contre ! En tant que mère tu devrais la protéger ! En affichant devant des inconnu tu fait tout sauf la protéger", a-t-on notamment pu lire.