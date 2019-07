Je suis une célébrité... : Frédéric Longbois éliminé, Alexandra Rosenfeld écoeurée

Julien Lepers, Alexandra Rosenfeld, Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, Nilusi Nissanka, Sloane, Frédéric Longbois (The Voice) et Gérard Vives ont accepté de participer à l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là et de vivre dans un campement précaire en Afrique du Sud. Ils relèvent aussi des défis afin de gagner le plus d'argent possible pour les associations qu'ils défendent. Que s'est-il passé après le départ de Julien Lepers ?

Après être sortis gagnants de l'épreuve éliminatoire, Brahim Asloum et Gérard Vives retrouvent leurs compagnons d'aventure. Ces derniers découvrent que le boxeur est le nouveau chef de camp et qu'il est bien déterminé à tout réorganiser, que cela plaise ou non.

Épreuve des étoiles

Brahim Asloum désigne Frédéric Longbois, Frédérick Bousquet, Capucine Anav, Candice Pascal, Sloane et lui-même pour se rendre sur cette épreuve. Pour gagner des conforts, ils ont pour mission, alors qu'ils sont suspendus par une tyrolienne, de larguer des projectiles dans des cibles en forme d'étoile. Puis, une fois tous descendus, ils doivent, dans un temps imparti, récupérer des étoiles qui se trouvent au-dessus de l'eau.

Brahim Asloum qui se lance en premier échoue, Capucine Anav, Sloane et Frédéric Longbois également. Candice Pascal vise une étoile, ce qui fait gagner quinze secondes à son équipe. Frédérick Bousquet fait quant à lui un carton plein en visant les deux étoiles. Le groupe bénéficie donc de deux minutes pour récolter un maximum d'étoiles dans l'eau. Au final, ils en récupèrent cinq sur dix. Avec celles-ci, ils achètent des fruits, de la viande séchée, des condiments et des bouchons d'oreilles.

Épreuve du coffre

Gérard Vives, Alexandra Rosenfeld, Nilusi et Giovanni se rendent à l'épreuve. Ils doivent, chacun leur tour, garder un insecte dans la bouche pendant trente secondes. Giovanni a le droit à des vers de coco. Alexandra Rosenfeld, des larves. Gérard met des blattes dans sa bouche et Nilusi une très grosse blatte. Les célébrités doivent ensuite garder pendant une minute et trente secondes un serpent dans leur bouche. Passablement écoeurée par cette épreuve, Alexandra se dépasse et ne lâche rien. La jolie compagne d'Hugo Clément est épatante.

Enfin, ils ont deux minutes pour déguster une sucrerie loin de faire envie. Des sucettes avec une araignée, une blatte, un scorpion et des vers de coco à l'intérieur. Tous les défis sont relevés avec succès. Ils remportent donc la somme de 30 000 euros.

Épreuve éliminatoire

En tant que chef de camp, Brahim Asloum est le premier à choisir qui il souhaite sauver de l'élimination. Il nomme Gérard Vives. Celui-ci protège Alexandra Rosenfeld. La belle Miss porte son choix sur Candice Pascal alors que la danseuse sauve Capucine Anav. Giovanni est le suivant à être sauvé et il décide d'immuniser Nilusi.

Frédérick Bousquet, Frédéric Longbois et Sloane sont donc les trois candidats à se retrouver en épreuve éliminatoire. Voici les règles du jeu : ils doivent récupérer des palais qui se situent dans des trous remplis de bêtes comme des scorpions, des rats, des serpents. Puis, il faut faire glisser la table pour que les palais entrent dans les trous de celle-ci. C'est Frédéric Longbois qui s'en sort le moins bien, il est donc éliminé.