Je suis une célébrité... : Julien Lepers éliminé, Alexandra Rosenfeld en larmes

Onze célébrités ont accepté de participer à l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là et de vivre pendant plusieurs semaines dans un campement précaire en Afrique du Sud. L'objectif : rester le plus longtemps possible dans l'aventure pour gagner un maximum d'argent pour leur association. Julien Lepers, Alexandra Rosenfeld, Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, Nilusi Nissanka, Sloane, Frédéric Longbois (The Voice) et Gérard Vives ont relevé ce défi.

Saut dans le vide et larmes

L'aventure démarre tout de suite puisque, à peine débarquées, les célébrités font face au vide. Elles ont le choix entre sauter à l'élastique et descendre la montagne via un escalier. Chaque saut à élastique rapporte un bocal rempli de nourriture. Le champion de boxe Brahim Asloum est le premier à se lancer dans le vide. Il est suivi de Candice Pascal et Frédérick Bousquet qui sautent en duo. Même chose pour Capucine Anav qui est en larmes et Giovanni Bonamy. Alors qu'elle était totalement réticente à l'idée de sauter, Alexandra Rosenfeld se lance à son tour. Rongée par la peur, elle pleure, songe à renoncer et s'élance finalement.

Seuls Sloane et Julien Lepers ne réalisent pas le grand plongeon. Impossible donc pour eux de faire gagner de la nourriture aux autres membres de l'équipe.

Il est temps ensuite pour les célébrités d'élire un chef de camp. Frédéric Longbois se porte volontaire. Vient ensuite la découverte de leur lieu de vie. Les bruits effrayants des animaux, les lits de camp en plein air et les toilettes sèches en laissent certains perplexes. La première nuit est difficile pour les célébrités. Certains comme Candice Pascal n'ont pas fermé l'oeil.

Épreuve des étoiles

Elle permet aux célébrités des conforts pour leur camp. C'est le chef du groupe, Frédéric Longbois, qui désigne qui relève ce premier défi tout en ne sachant pas de quelle épreuve il s'agit. Julien Lepers, Sloane, Giovanni Bonamy, Brahim Asloum, Gérard Vives, Nilusi Nissanka et Candice Pascal les accompagnent.

Règle du jeu : Candice Pascal doit faire un puzzle pendant que les visages de ses camarades sont à la merci de bêtes en tous genres. Brahim Asloum se retrouve au milieu de souris, Giovanni de blattes, Julien Lepers de poussins (ce qui est plutôt sympa). Giovanni hurle la bouche fermée, alors que Nilusi Nissanka, menacée par les scorpions, reste zen. Giovanni finit par demander à sortir (et on lui pardonne). Il fait perdre ainsi deux étoiles à son équipe. Frédéric Longbois quitte aussi le jeu, c'est encore deux étoiles de moins. Les célébrités gagnent au final six étoiles.

Avec leurs gains, ils achètent des briquets, un oeuf d'autruche, les légumes et les fruits.

Épreuve du coffre

Alexandra Rosenfeld, Capucine Anav, Frédérick Bousquet, Gérard Vives sont convoqués pour cette épreuve lors de laquelle ils peuvent gagner des sous pour les associations. Pour ce faire, une des quatre célébrités doit sauter de boule en boule (il y en a cinq suspendues dans le vide) et les relier entre elles. Les trois autres célébrités l'aident en lui donnant de l'élan. Ils gagnent 20 000 euros.

Épreuve éliminatoire

Chaque candidat peut protéger une personne du camp. C'est le chef Frédéric Longbois qui commence et choisit de protéger Sloane. Cette dernière protège Frédérick Bousquet qui choisit Nilusi Nissanka. La jeune chanteuse porte son choix sur Giovanni Bonamy, lequel décide de protéger Capucine Anav. La jolie brune a fait une alliance avec Alexandra Rosenfeld et Candice Pascal. Les filles se protègent donc entre elles.

Brahim Asloum, Julien Lepers et Gérard Vives s'affrontent donc lors de l'épreuve éliminatoire. Tous les trois prennent place dans une sorte de piscine boueuse. Ils doivent y trouver un numéro qui leur permet d'ouvrir un cadenas. Dans celui-ci se trouvent des fléchettes. Avec une sarbacane, ils doivent crever les ballons qui leur font face. Le premier qui y arrive est Brahim Asloum, il devient chef de camp et reste dans l'aventure. Julien Lepers est celui qui s'en sort le moins bien. Il est donc éliminé !