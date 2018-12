Jean-Claude (L'amour est dans le pré) toujours en couple avec Chantal !

Dans L'amour est dans le pré 2018, Jean-Claude a rencontré Chantal et ces deux timides ont accroché. Quelques semaines après la diffusion du bilan du programme, dans lequel on apprenait que le duo continuait de se voir, l'éleveur de brebis a fait des confidences sur son couple à l'Aveyron Digital News.

Plusieurs mois après l'enregistrement du dernier épisode de L'amour est dans le pré, Jean-Claude annonce que Chantal et lui sont toujours ensemble. Ils continuent d'ailleurs de se voir toutes les semaines ! Une bonne nouvelle lorsque l'on sait que le candidat craignait les 250 kilomètres qui les séparent. "C'est un coeur en or. Tout est bien. Elle est cultivée et on s'apporte l'un l'autre. C'est une belle histoire. Quand tu es en couple, quand tu n'as pas de courage, l'autre t'en donne, et vice-versa. Avec Chantal, on vit au jour le jour. Elle vient ici le week-end. Pour l'instant, c'est des super moments qu'on passe, c'est magnifique. Après, on verra bien ce que la vie nous réserve", déclare-t-il au sujet de sa belle.

Et selon lui, s'il a trouvé l'amour dans l'émission de M6, c'est justement parce qu'il ne le cherchait pas ! Jean-Claude, qui admet sans détour avoir accepté de participer au programme pour représenter son métier et "rétablir quelques vérités", déclare avec humour : "J'ai fait le constat que tous ceux qui venaient pour trouver quelqu'un sont repartis seuls. Alors que Vincent ou moi, on y était allés pour 'faire les cons', et, lui comme moi, eh bien on a trouvé une compagne !"

Le moustachu ne regrette rien. Il a apprécié l'expérience et la notoriété qui va avec. Impossible pour lui aujourd'hui de faire ses courses incognito : "Ce qui m'a le plus étonné, c'est que c'est sacrément regardé. Venez au marché un samedi matin avec moi et vous verrez ! C'est fou, les gens me reconnaissent, viennent me parler. (...) Et j'ai aussi fait le constat que les mecs ne regardent pas cette émission, mais que les femmes oui. Et après cette émission, tu passes bien dans la gent féminine. C'est amusant (rires). Je suis passé d'un paysan qui n'intéresse personne à un paysan que tout le monde regarde. Ça fait drôle quand même..."

Voilà donc un agriculteur heureux !