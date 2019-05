Jean d'Ormesson "n'a jamais été un mari" pour sa femme Françoise

Avec sa fille Héloïse et sa petite-fille Marie-Sarah, Françoise d'Ormesson a créé un prix littéraire au nom de son défunt mari, Jean d'Ormesson. C'est ensemble que les trois femmes ont accordé une nouvelle interview au magazine Elle de ce 24 mai 2019. L'occasion pour elles de dresser un portrait tendre, mais réaliste de l'Académicien décédé en décembre 2017, à l'âge de 92 ans.

"La première fois que je l'ai vu, je l'ai détesté, se souvient Françoise. Je l'ai trouvé arrogant, Monsieur Je-sais-tout, avec une voix haut perché." Un début de romance peu ordinaire, qu'elle avait déjà raconté lors d'un entretien pour Paris Match en novembre dernier. Celle qui a fêté ses 80 ans l'été dernier évoquait alors le besoin de liberté pleinement assumé de l'auteur : "Il était honnête : il n'a cessé d'écrire et de dire que le mariage, c'était épouvantable (...). Jean n'a jamais été un mari, mais il a été le plus sublime compagnon, le plus sublime enchanteur." Après cinquante-cinq ans de mariage, Françoise d'Ormesson ajoute : "J'ai un grand principe, je ne crois qu'à la fidélité du coeur." Un mantra qu'approuve pleinement sa petite-fille Marie-Sarah : "J'aime bien cette idée."

Malgré les nombreuses infidélités de son mari, l'octogénaire porte un regard positif sur leur union peu banale : "La vie n'a pas été rose tous les jours, mais ça durait dix minutes, il m'expliquait que j'étais une imbécile, que je faisais des histoires d'un rien, et on passait à autre chose. Ça a l'air bizarre, mais c'était un paradis, cette vie." Cette passionnée de littérature précise que le seul sujet de discorde dans leur couple était lorsqu'elle "osait prendre l'un de ses livres".