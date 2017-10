Jean Dujardin : Son hommage à Lino Ventura avec son fils et celui de Jean Gabin

Jean Dujardin faisait partie des artistes mobilisés pour l'association Perce-Neige, fondée par Lino et Odette Ventura. Il n'est donc pas surprenant de voir The Artist présent à l'inauguration de exposition consacrée à l'icône du cinéma qui nous a quittés il y a exactement trente ans. Ce 11 octobre, il était donc au musée des Avelines de Saint-Cloud pour cet hommage à l'illustre comédien, posant notamment avec Laurent Ventura, fils de la star, loin des tourments des batailles pour l'héritage.

Mobilisé pour l'association caritative de Lino Ventura et grand admirateur de la légende du cinéma, Jean Dujardin a également un autre lien avec lui. Le Parisien précise en effet que la star française de 45 ans s'est installée il y a deux ans dans l'ancienne demeure de l'acteur disparu, avec sa compagne, la patineuse Nathalie Péchalat, maman de sa fille Jeanne, bientôt 2 ans.

Le maire de la ville, Eric Berdoati, le fils de Jean Gabin Mathias Moncorgé, le metteur en scène Robert Hossein et son épouse Candice Patou étaient tous présents pour le vernissage. L'exposition consacrée à Lino Ventura revient sur la carrière du Tonton flingueur qui a vécu près de trois décennies à Saint-Cloud et qui y est décédé, à travers des affiches, photographies, documents d'archives, témoignages, musiques de films, objets, scénarios et projections d'extraits.

Exposition du 12 octobre 2017 au 21 janvier 2018 au musée des Avelines à Saint-Cloud