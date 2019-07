Jean-François Piège, son fils Antoine mannequin : gros câlin en plein défilé

Il y a trois ans Jean-François Piège et son épouse Élodie sont devenus les heureux parents d'un petit Antoine. Et leur fils, ils préfèrent le protéger en ne le dévoilant que rarement sur les réseaux sociaux. Quand ils le font, leurs abonnés sont donc aux anges. Et la dernière publication de l'épouse du grand chef de Top Chef les a beaucoup attendris.

Élodie a partagé une vidéo sur laquelle on découvre son fils participant à un défilé pour la marque Bonpoint. Il semble porter un pyjama de la nouvelle collection. Et, alors qu'il était au centre avec d'autres enfants, Antoine n'a pas résisté à son envie d'aller faire un câlin à son papa et à sa maman. Ces derniers l'ont donc tendrement embrassé avant qu'il ne retourne avec les autres petits mannequins. "Meilleur moment de l'année merci Bonpoint. Mon coeur de maman a littéralement fondu", a-t-elle légendé sa publication.

Nombreux sont les internautes à avoir dit en commentaire que cette vidéo était mignonne.