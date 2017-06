Jean-Jacques Bourdin prêt à quitter RMC ? Son coup de gueule en direct !

Ce mardi 13 juin 2017, peu avant 8h, Jean-Jacques Bourdin a surpris les auditeurs de sa matinale. À l'antenne de RMC, le journaliste de 67 ans s'est agacé en plein direct, menaçant même de quitter sa place aux commandes de l'émission Bourdin direct. Nos confrères de Puremédias ont isolé cette séquence surprenante.

Alors qu'il recevait les deux éditorialistes Éric Brunet et Laurent Neumann, Jean-Jacques Bourdin a semblé irrité par la publicité. "Entre deux pages de pub, on va essayer de faire un peu de radio, ça ne va pas être facile", a-t-il lâché. Et de poursuivre son coup de gueule : "Vous savez, je vais vous dire, à mon âge, maintenant, de plus en plus, ou je reste à l'antenne et je dis ce que je pense, ou je me casse... Ou je me barre."