Jean-Luc Lahaye et Caroline Loeb : leur soirée "absolutely hilarious" à Paris

Ce 24 juin 2019, le Palace à Paris a accueilli une soirée sous le signe de l'humour et de la chanson : le show Absolutely Hilarious de fin d'année parrainé par Bernard Mabille. Pour rappel, Absolutely Hilarious est un spectacle mensuel faisant la part belle aux talents de l'humour d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain.

Au cours de cette soirée clôturant la saison 2018-2019, animée par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm, les spectateurs ont pu assister à des prestations d'Elisabeth Buffet (qui joue actuellement son spectacle Obsolescence programmée au Théâtre du Marais), Aymeric Lompret (Tant pis, à l'Européen), Jovany (Jovany & le dernier saltimbanque au Grand Point Virgule), Laurie Peret (Spectacle alimentaire en attendant la pension, au République), Isabelle Vitari et de Zize Dupanier (La Famille Mamma Mia à la Comédie de Paris).

Les humoristes n'étaient pas les seuls à monter sur scène ce soir-là puisque le groupe de jazz Out Of Water mais aussi les chanteurs Jean-Luc Lahaye, venu avec sa compagne Paola, et Caroline Loeb étaient eux aussi présents afin de faire plaisir aux petits et aux grands. Evidemment, les deux artistes ont repris quelques-uns de leurs plus grands hits au cours de la soirée.

Etaient également présents pour rire à gorge déployée : l'acheteur emblématique d'Affaire conclue (France 2) Pierre-Jean Chalençon, l'ex-animateur et comédien Philippe Risoli, le comédien Daniel Russo et sa femme Lucie, l'ex-Clodette Lydia Ketty Naval et l'humoriste Raphaël Mezrahi.