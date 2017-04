Jean-Luc Mélenchon : Ému, la voix tremblante, il parle de ses parents morts

Réputé pour son caractère bien trempé, Jean-Luc Mélenchon possède aussi un petit coeur qui bat... Interrogé par Jean-Jacques Bourdin, il est brièvement revenu sur la mort de ses parents, laissant l'émotion se faire ressentir.

S'il a confessé que, comme pour beaucoup, avoir perdu ses parents représentait une fêlure dans sa vie, Jean-Luc Mélenchon a refusé de s'apitoyer sur son sort et n'a pas voulu trop s'attarder sur le sujet. Toutefois, dans sa voix, l'émotion était bien présente... "J'ai perdu mon père et ma mère. Bon, c'est la vie... Mes parents sont morts et, moi-même, un jour, je mourrai", a-t-il simplement déclaré. Le candidat à l'élection présidentielle, du parti La France insoumise, a également confirmé les affirmations de Jean-Jacques Bourdin selon qui il avait volontairement essayé d'oublier la date de la mort de sa maman. "Oui... C'est comme ça. C'est en juillet... Et, quand on arrive aux alentours de cette date, comme tout le monde, l'espèce de chronomètre intérieur se remet en route, et j'en suis triste", a-t-il ajouté.

Alors que le premier tour de l'élection présidentielle se tient dimanche 23 avril, Jean-Luc Mélenchon, soutenu par Hollywood, a des chances de se qualifier pour le second tour le 7 mai. Les sondages lui accordent de 18% à 20% des voix.

Thomas Montet