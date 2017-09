Jean-Luc Reichmann, amoureux de Nathalie : "Elle est la coloriste de ma vie"

Jean-Luc Reichmann est fou de son épouse Nathalie. Interrogé par Faustine Bollaert pour Femme actuelle, l'animateur de 56 ans a accepté de parler brièvement de sa vie intime et des clés de son bonheur.

"On joue en double mixte depuis un moment ", a-t-il commencé à expliquer avec humour. Et l'animateur des 12 Coups de midi (TF1) de poursuivre avec poésie : "Jouons avec les mots. Avec elle, ce fut une évidence, mais aussi 'les vies dansent' et les vies denses. Elle est l'évidence quoi qu'il arrive, vous pouvez décliner. (...) Elle est la coloriste de ma vie. Elle choisit par exemple mes vêtements, alors qu'avant c'était la déroute la plus totale. J'arrivais avec de vieilles Dr. Martens flagadas."

Du coup, histoire de faire vivre son couple malgré son emploi du temps surchargé, Jean-Luc Reichmann ne cache pas user de romantisme pour satisfaire sa belle au fil des années. "Le romantisme, ça consiste pour moi à surprendre l'autre. Le week-end, j'apporte à ma femme son café du matin, car dans la semaine, elle en fait beaucoup. Lorsque je suis en tournage, c'est elle qui amène les enfants à l'école... On se donne aussi des rendez-vous et on se fixe des moments pour vaquer à nos occupations", a-t-il raconté avant de dévoiler la dernière surprise qu'il a préparée à son épouse : "En juin dernier, on devait tourner Léo Matteï, comme ça ne s'est pas fait, je lui ai dit : 'Faisons la route 66. Traversons les États-Unis à moto."

Une interview à retrouver en intégralité dans Femme actuelle, actuellement en kiosques.