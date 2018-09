Jean-Marie Bigard, Valérie Fignon, Tex... taquinent les boules en tournoi

Il y en avait du monde sur les terrains de pétanque du jardin du Luxembourg, à l'occasion du tournoi des Toques blanches internationales. Sous un beau soleil de fin d'été, on a pu voir stars, chefs ou professionnels de la restauration se disputer le cochonnet.

Il fallait compter sur la participation de Jean-Marie Bigard, Patrice Laffont, l'ancien animateur de France 2 Tex, Luis Fernandez, le chef Christian Constant, Jean-Jacques Bourdin, le chef Bruno Bonnelles, le décrié "roi des forains" Marcel Campion, Éric Sanchez, Michel Dessesert ou encore Valérie Fignon (la veuve du cycliste Laurent Fignon), le tennisman Paul-Henri Mathieu, Daniel Lauclair, Jean-Pierre Cassagne, Sam Burnett, les joueurs professionnels Philippe Quintais et Philippe Suchaud, le chef Yves Camdeborde...

Un tournoi terminé par une photo des joueurs sur laquelle on a pu voir Daniel Lauclair et Yves Camdeborde, tenant des coupes.

"Créé en 1980, l'International Club Les Toques blanches est un Club de Chefs fédérés autour de deux valeurs fortes : Je promets qualité et respect de la tradition culinaire. La volonté de former et transmettre à travers la France et l'International, le savoir qui m'a été donné. Les membres de l'International Club Les Toques blanches sont des professionnels issus de la restauration et de l'hôtellerie de qualité résidant en France ou à l'étranger", indique le site de l'organisation.

Thomas Montet