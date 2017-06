Jean-Michel Maire en couple avec Sandie ? Il livre ses vérités !

Tandis qu'il s'apprête à tourner Bachelor, le gentleman célibataire dans le but de trouver l'amour, Jean-Michel Maire a eu la surprise de découvrir une interview de Sandie, mannequin à Saint-Tropez, qui s'est présentée comme sa chérie. Sur le plateau de Touche pas à mon poste vendredi 23 juin 2017, le chroniqueur de Cyril Hanouna a fait toute la lumière sur cette affaire.

Ainsi le séducteur de la bande de TPMP l'a-t-il assuré : il n'est pas en couple avec la jolie blonde. "On a eu un crush, c'est vrai. Mais elle habite très loin, dans le Sud de la France, moi à Paris. C'est très compliqué...", a-t-il confié. Et de poursuivre : "Un week-end sur deux, j'ai ma fille, je ne peux pas descendre, ça veut dire qu'on se verrait une fois par mois." Enfin, Jean-Michel Maire a avoué être "peiné" et ne pas vouloir paraître "indélicat". "On s'est beaucoup plu mais c'est matériellement impossible", a-t-il regretté. Plus encore, il a découvert l'interview dans le magazine et a précisé qu'il n'en voulait pas au mannequin.

Dans les colonnes de Public, Sandie avait révélé ne pas croire en la fidélité du chroniqueur de TPMP. "Il dit qu'il l'est mais je me doute que non puisqu'il vit à Paris et moi à Saint-Tropez. On ne se voit que deux fois par mois, on savait qu'une liaison à distance serait compliquée mais c'est fort entre nous", avait-elle déclaré.

Pour rappel, Jean-Michel Maire a déjà été en couple à distance. En 2015, il avait évoqué son idylle avec Farah, une Tunisienne. Sur le plateau de Touche pas à mon poste vendredi 23 juin 2017, il a alors indiqué que la distance a "fini par [les] déranger", et visiblement il ne souhaite pas retenter l'expérience.