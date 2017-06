Jean-Michel Maire en couple, sa chérie raconte: "Il dit qu'il est fidèle, mais..."

Jean-Michel Maire est en couple avec Sandie depuis trois mois. Inconnu du grand public jusqu'alors, le mannequin a accordé un entretien à nos confrères du magazine Public. L'occasion pour la jolie blonde de se confier sur sa relation avec le chroniqueur de Touche pas à mon poste, mais aussi de revenir sur la participation prochaine de son chéri à l'émission Bachelor, le gentleman célibataire sur C8.

Ainsi, la belle Sandie, qui vit à Saint-Tropez, a révélé avoir été contactée par Jean-Michel Maire via Facebook. "On s'est beaucoup parlé à distance, c'est son humour qui m'a séduite", a-t-elle poursuivi. Toutefois, si elle est tombée sous le charme du chroniqueur de Cyril Hanouna, la jeune femme n'est pas fan de son rôle de séducteur à l'antenne. "Je déteste l'émission et le rôle d'obsédé sexuel qu'on lui fait jouer, je le lui ai dit d'ailleurs. Il représente tout ce que je rejette chez un homme, il a une image sulfureuse", a-t-elle déclaré.

Mais, dès le début de leur relation, Jean-Michel Maire a rassuré sa chérie, lui expliquant qu'il jouait un rôle à la télévision et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. "En fait, je pense que c'est un gros fainéant qui a trouvé le job idéal : être payé à parler de cul et de femmes, tout ce qu'il aime !", a-t-elle lâché, amusée.

"S'il rencontre quelqu'un, tant mieux"

Dans la foulée, Sandie a avoué être inquiète de savoir que Jean-Michel Maire sera le prochain Bachelor, succédant à Marco. Elle a même songé à passer le casting... "J'y ai vite renoncé, je serais capable du pire en voyant ce qui va se passer, a-t-elle confié. Je suis d'un naturel passionné et très jalouse, c'est évident que je ne vais pas du tout aimer ce que je vais voir..." Et si jamais le journaliste de 55 ans dérape, la sentence sera irrévocable : "Je le quitterai car je ne peux pas cautionner ça, surtout devant des millions de gens !" Toutefois, bien que très attachée, Sandie relativise et assure que "s'il rencontre quelqu'un, tant mieux, c'est un tel coeur d'artichaut".

Et, avant même le tournage de l'émission Bachelor, le gentleman célibataire, la jolie blonde s'est avancée sur l'infidélité de Jean-Michel Maire. "Il dit qu'il est fidèle, mais je me doute que non puisqu'il vit à Paris et moi à Saint-Tropez, a-t-elle lancé. On ne se voit que deux fois par mois, on savait qu'une liaison à distance serait compliquée mais c'est fort entre nous."

Enfin, la belle Sandie a révélé que le chroniqueur de TPMP pourrait mal réagir à ses propos. "Il est capable de rompre sous le coup de la colère... Ou de trouver ça drôle !", a-t-elle conclu.