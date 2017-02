Jean-Michel Maire feignant selon Énora Malagré : "Il sort de boîte et va à TPMP"

Mercredi 8 février 2017, Énora Malagré était invitée dans les locaux de Purepeople afin de répondre aux questions de Laurent Argelier, à l'occasion d'un Facebook Live. Après avoir dévoilé son salaire et s'être défendue d'être jalouse des autres femmes, la jolie blonde de 36 ans s'est confiée sur ses collègues de Touche pas à mon poste (C8).

Aussi a-t-on appris quels étaient ses chouchous de l'émission : "Je dirais que le trio infernal est celui du début : Thierry Moreau, Jean-Michel Maire et Jean-Luc Lemoine. Sans oublier Christophe Carrière également. On a commencé ensemble il y a presque huit ans. Donc ce ne sont plus des amis, c'est une famille." Elle précise toutefois avoir "un amour infini pour Isabelle Morini-Bosc et Valérie Benaïm" ou encore pour Gilles Verdez, son "chevalier" qui la défend corps et âme.

Énora Malagré a également révélé que, selon elle, Benjamin Castaldi était la "révélation de l'émission" et que Géraldine Maillet était "une excellente recrue", avant d'admettre que Thierry Moreau et Gilles Verdez étaient les chroniqueurs qui travaillaient le plus. En revanche, elle n'a pu en dire autant de son ami Jean-Michel Maire.

Quand on lui a demandé quel était le chroniqueur le plus paresseux, l'animatrice du Van (CSTAR) a répondu : "Jean-Michel Maire et il le dit. Je pense que le mec ne regarde pas les émissions. Mais comme il est super intelligent et qu'il a quand même un avis souvent assez juste, ça passe. Mais honnêtement, le mec sort de boîte et va à l'émission. Il est génial. Le gars n'en branle pas une."

