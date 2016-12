Jean-Michel Maire, Matthieu Delormeau, Ornella Fleury... Les bad Buzz télé de 2016

Chroniqueurs, candidats de télé-réalité, miss météo... des personnalités auraient mieux fait d'éviter certains gestes ou déclarations. Voici les bad buzz de l'année 2016.

Des baisers qui passent mal

Le 14 octobre, Jean-Michel Maire avait embrassé la poitrine d'une jeune femme sans son consentement durant Les 35 Heures de Baba. Un geste malheureux, pardonné par la jeune femme, mais qualifié par certains d'agression sexuelle. Une séquence qui a même fait réagir le CSA puisqu'une mise en demeure pour non-respect du droit des femmes a été prononcée.

Le baiser lesbien entre Aurélie Preston et Andréane des Anges 8 a aussi fait beaucoup jaser. Pour beaucoup, leur romance n'a toujours été qu'un vaste mensonge. Si les deux femmes ont toujours nié le fait d'être un faux couple, l'histoire de leur baiser leur a fait plus de torts que de publicité.

Mauvaises blagues

Ornella Fleury, miss météo du Grand Journal, a fait parler d'elle dès le 9 septembre en vexant une star internationale. Dans un sketch où elle évoquait les pires scènes que l'acteur Jonah Hill a joué dans sa carrière, la jolie brune a lancé, sans filtre : "J'ai un fantasme avec vous, Jonah. (...) Ça serait que l'on se retrouve tous les deux dans une chambre d'hôtel le soir, on discute, vous me faites beaucoup rire et là, d'un coup, vous ramenez vos potes DiCaprio et Brad Pitt et vous, vous partez." Résultat, la star, vexée, a annulé toutes ses interviews ultérieures (Jonah Hill devait en faire à Deauville pour présenter War Dogs) et Ornella Fleury s'est excusée à sa manière.

Dans La Grande Rassrah diffusée le 4 novembre dernier, Cyril Hanouna a piégé Matthieu Delormeau dans une caméra cachée. Le trublion de C8 a fait croire à son chroniqueur qu'il allait lui faire porter le chapeau d'un homicide involontaire qu'il aurait lui-même commis devant lui. Fâché de n'avoir été prévenu que le lendemain matin du tournage qu'il s'agissait d'un canular – inutile de dire que le chroniqueur n'a pas dû beaucoup dormir –, Matthieu Delormeau avait menacé de démissionner et, en revoyant les images, il n'a pu retenir quelques larmes.

Une belle bourde !

En février dernier, un des épisodes de Plus belle la vie (France 3) mettait en scène un viol conjugal. Un sujet délicat qui a beaucoup fait réagir sur Twitter le lendemain de la diffusion de l'épisode. Il faut dire que le compte Twitter officiel de la série a posté un sondage troublant afin de faire réagir les téléspectateurs à cette fameuse scène. Celui-ci demandait aux fans de la série de voter parmi trois propositions à la question suivante : "Qu'avez-vous pensé de la scène de viol conjugal diffusée hier soir ? A. J'ai été horrifié(e). B. Coralie l'a cherché. C. Ce n'est pas un viol." Le sondage a fait scandale !