Jean-Pascal Lacoste change de tête avant son mariage : "Là, je stresse !"

Jean-Pascal Lacoste a-t-il choisi de changer de tête en vue de son mariage prochain avec Delphine Tellier ?

Une chose est sûre, depuis quelques jours, l'ex-élève emblématique de la première Star Academy (TF1) assume sur Instagram sa nouvelle décoloration inattendue. Désormais, celui qui a été chanteur, comédien mais aussi animateur de télévision est totalement blond !

Fin mai 2019, il s'amusait de son nouveau look en prenant la pose avec trois amis plus... dégarnis. "Je suis très inquiet... Ils avaient les mêmes cheveux que moi, même couleur et... Voilà ! Putain, là je stresse ! #Plusunpoilsurlecaillou", a-t-il indiqué avec beaucoup d'humour.

Côté vie de famille, Jean-Pascal Lacoste est toujours aussi amoureux de Delphine, la demi-soeur de Sylvie Tellier, et envisage plus que jamais de fonder une famille avec elle. Le 20 février dernier, quelques jours après la Saint-Valentin, il partageait un mot d'amour que lui avait écrit sa chérie. Un mot certes plein d'amour mais... très inattendu. "JE T'AIME parce que... tu pètes et tu rotes (comme moi) <3 Et qu'on emmerde le monde", avait en effet écrit Delphine sur un bout de papier. Côté hashtags, Jean-Pascal avait alors étonné en multipliant les indices relatifs à un possible mariage entre sa belle et lui dans les mois à venir. "Ma future femme est comme moi", "amour fou", "tu es parfaite", "pour le meilleur et pour le pire", avait-il commenté, le tout accompagné d'un émoji bague et de quatre coeurs rouges.

En avril dernier, de passage sur France 2 dans Ça commence aujourd'hui ! face à Faustine Bollaert, Jean-Pascal Lacoste – déjà papa de Kylie (10 ans) et de Maverick (6 ans), fruit de ses amours passées avec une Américaine prénommée Jennifer – confirmait sa ferme intention d'épouser Delphine et d'avoir un premier enfant ensemble...