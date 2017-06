Jean-Paul Belmondo incarné par Jean Dujardin ? "Pas l'idéal" pour son fils

C'est après sa belle performance au Triathlon International de Deauville le 24 juin (5h35) que Paul Belmondo a répondu aux questions de Public.fr. Le fils de l'icône du cinéma a notamment réagi sur l'idée d'un biopic sur son père.

Jean-Paul Belmondo va très bien confie Paul, après une foule d'événements joyeux comme la diffusion du documentaire passionnant sur sa carrière, Belmondo par Belmondo que Paul a orchestré et son sacre aux César, annoncé par celui qu'on présente souvent comme son héritier au cinéma, Jean Dujardin. The Artist pourrait-il incarner l'As des As si une biographie au cinéma venait à voir le jour ? Si Paul Belmondo admet qu'un biopic "finira par se faire", avec l'accord de son papa, il ne voit pas forcément la star de Brice de Nice en premier rôle : "Je ne sais pas si ce serait l'idéal. C'est toujours pareil après : est-ce qu'il faut quelqu'un qui peut représenter sa personnalité ou quelqu'un qui lui ressemble physiquement ? Par exemple, si on prend Gainsbourg, l'interprète lui ressemblait [Eric Elmosnino, ndlr], Cloclo [Jérémie Renier, ndlr], aussi..."

Alors qui pourrait endosser le costume du Magnifique ? Paul Belmondo assure que ce ne sera pas lui mais : "A la limite, mon fils [Victor, 23 ans et acteur, ndlr]. Je pense qu'il faut choisir des moments intéressants de la vie de quelqu'un. Et la période clé pour mon père, c'est toute sa jeunesse, sa rencontre avec Jean-Luc Godard, Jean Pierre Melville, les vaches maigres, puis le succès."