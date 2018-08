Jean-Paul Belmondo, son petit-fils Victor prend la relève : "Il l'a vu arriver"

Le petit-fils de Jean-Paul Belmondo se lance à son tour dans une carrière d'acteur. Fils cadet de Luana et Paul Belmondo, Victor Belmondo (24 ans) s'est entretenu cette semaine dans les colonnes du magazine Gala pour évoquer sa vocation et ses débuts. En 2019, il sera à l'affiche de pas moins de quatre films : All Inclusive de Fabien Onteniente, Mon bébé de Lisa Azuelos, Vous êtes jeunes, vous êtes beaux de Franchin Don et Versus de François Valla.

Après une formation de trois années dans une école de cinéma où il s'est spécialisé dans l'écriture de scénarios, Victor Belmondo avait suivi des cours de théâtre chez Jean-Laurent Cochet et au cours Peyran Lacroix. C'est à l'âge de 17 ans, il y a déjà sept ans, qu'il a annoncé à sa famille sa décision de se lancer dans la comédie. "C'était en moi depuis tout petit. (...) Mon père m'a écouté, il m'a juste conseillé de poursuivre mes études en parallèle, m'expliquant que je ne pouvais pas me reposer sur un métier trop aléatoire", a-t-il confié.

Après qu'il a étudié l'art dramatique et fait ses premiers pas sur scène, son illustre grand-père l'a encouragé. Avant cela, Victor Belmondo assure qu'il n'avait jamais osé "formuler clairement" ses ambitions à Bébel, bien que ce dernier ait très vite deviné le chemin qu'il empruntait. "Il l'a vu arriver petit à petit. En revanche, quand il est venu me voir sur scène lors de ma dernière année de cours, il m'a dit : 'C'est bon, là, tu peux y aller !'", a-t-il ajouté.

Bien parti pour prendre la relève, Victor Belmondo a beau être un "fils de", il garde les pieds sur terre. "J'ai d'une part la chance d'avoir une famille unie, ce qui m'a donné une grande force dans la vie, une vraie stabilité. Et puis je pense sincèrement que tout vient de l'éducation que j'ai reçue. Mes parents ne m'ont jamais élevé comme un 'fils de' ou un 'petit-fils de', mais comme Victor", a-t-il conclu.

