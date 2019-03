Jean-Paul Rouve incruste son adorable fils, le jeune Clotaire, dans Burger Quiz

Jean-Paul Rouve a eu l'honneur d'accéder aux fonctions d'animateur de Burger Quiz le 27 mars 2019 sur TMC. Alain Chabat, le papa de l'émission de TMC, a en effet passé le flambeau de la présentation du jeu, qui tombe chaque semaine entre des mains différentes : entre autres Marina Foïs, Jérôme Commandeur et désormais monsieur Rouve. Ce dernier a toutefois eu la surprise de voir Maurice Barthélémy, son comparse des Robins des bois et lui-même présentateur occasionnel du show, tenter de lui piquer sa place. Le fameux Jeff Tuche décide de régler le problème en lui proposant de remplacer l'un des invités : il lui offre alors le fauteuil d'un certain Clotaire. Mais la présence de ce jeune garçon ne doit rien au hasard.

En effet, pour ce numéro de Burger Quiz, Jean-Paul Rouve a fait venir son fils unique ! Maurice Barthélémy a pris la place de l'adorable petit blond de 12 ans au côté d'Anne Depétrini dans l'équipe Ketchup. Beau joueur, Clotaire accepte et part poursuivre l'émission depuis la "cuisine" du plateau.

La maman de Clotaire Rouve est l'écrivaine Bénédicte Martin. Jean-Paul Rouve et elle se sont fréquentés au moins de 2004 à 2009. Âgée de 40 ans et spécialiste de Colette, celle qui a également été en couple avec le romancier Sylvain Tesson a rédigé plusieurs ouvrages, parmi lesquels Warm Up, La Femme et Simone de Beauvoir. Son dernier ouvrage est L'Homme nécessaire (éd. Sable Polaire), sorti en 2018. Sur son compte Instagram le 11 février dernier, elle a publié une photo sur laquelle elle affichait le prénom de son fils tatoué sur son bras.