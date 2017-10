Jean Rochefort et ses cinq enfants : Qui sont les héritiers du grand acteur ?

La tristesse qu'a provoqué l'annonce de sa mort le 9 octobre est égale à la popularité de Jean Rochefort et l'affection que tous lui portaient, en France et ailleurs. Acteur inoubliable dans Le Crabe-tambour comme dans le diptyque formé par Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis, Le Mari de la coiffeuse ou encore Ridicule, il s'est installé toutefois loin des plateaux de cinéma, aimant vivre à la campagne en famille, entouré de ses animaux et notamment les chevaux, sa passion. Une vie privée discrète, marquée par trois couples et cinq enfants. Qui sont les héritiers du grand monsieur Rochefort ?

"J'ai cinq enfants en tout, deux garçons et trois filles. Mais, comme père, je trouve que j'ai été très mauvais. Quand je m'en occu­­pais, je m'en occu­­pais mal. Je regrette de n'avoir pas été un bon père. J'ai été telle­­ment occupé à nour­­rir tout ce monde-là, que je n'ai pas su, pas pu prendre le temps qu'il fallait", avait confié Jean Roche­fort au magazine Paris Match en 2015.

De son union avec Alexan­dra Moscwa, naîtra deux enfants. Marie, 55 ans, est l'aînée et a choisi de rester loin des feux des projecteurs, on ne sait pas grand-chose de la femme qu'elle est devenue. Julien, 52 ans, est quant à lui comédien. Il a joué dans la pièce de théâtre Stric­te­ment amical en 2010 et a été à l'affiche des longs-métrages La Céré­mo­nie de Claude Chabrol et Crime d'amour d'Alain Corneau. Les planches semblent lui plaire davantage que le grand écran et il a fait partie de la distribution des pièces Antoine et Catherine ou encore Le Tartuffe. En 2004, les téléspectateurs pouvaient le découvrir au côté de son père sur le canapé rouge de Michel Drucker dans Vivement dimanche.