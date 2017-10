Jean Rochefort : "Sans moustache, j'ai l'impression de ne pas avoir de slip"

Le cinéaste Patrice Leconte s'est confié au Parisien après l'annonce de la triste nouvelle qui a endeuillé tout le milieu du cinéma français : "Quand on a tourné Le mari de la coiffeuse, en 1990, j'avais donné à Jean un disque avec des musiques orientales et je lui avais demandé d'inventer des danses, tout seul, sans chorégraphe, raconte le cinéaste. Sur le plateau, j'ai lancé la musique et quand j'ai vu Jean, qui avait déjà un certain âge (NDLR : 60 ans à l'époque) se livrer sans retenue, sans complexe et avec une telle générosité, j'en avais les larmes aux yeux. J'ai dit aux techniciens : "pour chaque scène, on filmera la première prise. Et c'est ce qu'on a fait."