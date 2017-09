Jean-Vincent Placé, violemment agressé et volé, envisage d'arrêter la politique

Très discret depuis qu'il a quitté le gouvernement du précédent quinquennat, Jean-Vincent Placé refait parler de lui mais à ses dépens. En effet, celui qui est désormais sénateur de l'Essonne a été agressé en plein Paris, au cours du week-end du 2 au 3 septembre 2017.

C'est lui-même qui a confirmé son agression à l'AFP, mardi 5 septembre. Jean-Vincent Placé, ex-secrétaire d'État à la Réforme de l'État et à la Simplification, affirme avoir été agressé dans la nuit de samedi à dimanche dans une rue de la capitale. L'élu écologiste de 49 ans a été frappé par trois individus, qui lui ont dérobé son téléphone portable, sa montre et sa carte bleue, a-t-il confirmé suite aux révélations faites en premier lieu par RTL.

Jean-Vincent Placé a notamment été blessé au dos, a eu la lèvre fendue et une dent cassée. Il s'est vu prescrire à l'hôpital une incapacité totale de travail de six jours et a déposé plainte. Cette agression, qui peut aussi bien avoir été planifié en raison de sa notoriété tout comme elle a pu tomber sur lui par pure hasard, le fait pourtant songer à mettre fin à sa carrière politique... "J'aime beaucoup la politique mais cette agression me fait réfléchir à arrêter", a-t-il dit à l'AFP. Alors que les sièges des sénateurs se renouvellent le 24 septembre, il prétend ne pas encore savoir s'il se portera candidat. "En tout cas, ma réflexion est très avancée", dit-il.

Mardi soir, Jean-Vincent Placé a posté quelques messages sur Twitter pour remercier les gens qui l'ont soutenu ainsi que les médecins et même sa dentiste !