Jeanfi Janssens (DALS 9) effrayé de fouler le parquet : "C'est non maîtrisé"

C'est parti ! Danse avec les stars débarque enfin sur nos écrans ce samedi 29 septembre 2018 sur TF1. À quelques heures du coup d'envoi, Jeanfi Janssens s'est confié au micro de Purepeople.com sur ce qu'il redoute le plus lors de ses premiers pas sur le parquet. Et, en connaissant le personnage foufou et spontané qu'il incarne dans Les Grosses Têtes chaque jour sur RTL mais aussi sur scène lors de ses one-man show, c'est une appréhension difficile à croire qu'il partage aujourd'hui.

"J'ai un peu la peur du direct", lâche-t-il très sérieusement avant d'ajouter : "Le direct, c'est non maîtrisé et là on doit faire une performance qu'on n'est pas habitué à faire, dans un domaine qui n'est pas le nôtre, qui le deviendra hein, ça deviendra une spécialisation, blague-t-il. Mais oui, j'ai la peur de l'imprévu sur un direct."

Visiblement très stressé à l'idée de danser sur un cha cha ou encore sur un tango devant un public ainsi que des millions de téléspectateurs, celui qui voulait faire l'aventure avec un partenaire masculin avait déjà évoqué ses angoisses sur RTL : "Je rêvais que ma danseuse se jetait sur moi pour un porté et que je la lâchais." Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que la maladresse de l'humoriste Ch'ti l'a rattrapé dans la réalité puisque le lendemain en répétition, il faisait bel et bien tomber sa danseuse...

Espérons que lors du premier prime samedi 29 septembre, Jeanfi Janssens sera au niveau pour affronter ses rivales sur la piste, à savoir Pamela Anderson, Terrence Tell, Iris Mittenaere, Anouar Toubali, Héloïse Martin, Clément Rémiens, Vincent Moscato, Basile Boli, Carla Ginola et Lio.

