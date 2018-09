David Ginola : Pourquoi il ne viendra pas soutenir sa fille Carla dans DALS

Le 29 septembre 2018, TF1 lancera sa toute nouvelle saison de Danse avec les stars. Pour ce premier prime, les animateurs Camille Combal et Karine Ferri inviteront les onze candidats à faire leurs premiers pas sur la piste de danse accompagnés de leurs partenaires. À l'approche du jour J, toutes les personnalités du programme se sont réunies mardi 11 septembre 2018 lors de la conférence de presse à Paris.

Si Pamela Anderson et Iris Mittenaere ont été les reines de la soirée, Carla Ginola n'était pas en reste. Le jeune mannequin de 25 ans, encore peu connu du grand public français, est pourtant la fille de David Ginola. Depuis plusieurs années, l'ancien footballeur s'est reconverti dans l'animation à la télévision et s'est imposé dans le paysage audiovisuel. Il a lui aussi déjà participé à Danse avec les stars saison 1 en 2011.

Alors qu'on s'attendait à apercevoir David Ginola dans le public pour acclamer sa fille, il n'en sera rien d'après Carla qui s'est confiée à nos confrères de Télé Star : "Il ne viendra pas nous soutenir car il est sur M6. Ce n'est pas lui qui ne veut pas, c'est M6... Il est en contrat avec eux", explique-t-elle avant de préciser : "Il va me soutenir de plus loin et ce n'est pas plus mal pour moi car c'est déjà une pression s'il y a ma famille dans le public."

De son côté, David Ginola ne semble pas s'inquiéter pour sa fille. Récemment, il déclarait au magazine Télé 7 jours que Carla était "une excellente danseuse" qui devrait nous "surprendre". On a hâte de voir ça !