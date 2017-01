Jeff Goldblum, 64 ans : Sa femme confirme enfin sa 2e grossesse à 34 ans

Il y a six mois, Jeff Goldblum s'était confié sur la paternité alors qu'il défendait le film Independence Day : Resurgence, affirmant qu'il n'avait pas songé à fonder une famille avant de rencontrer sa femme. "J'étais très enthousiaste à l'idée de me marier et d'essayer d'avoir un bébé avec elle", avait-il avoué, ne tarissant pas d'éloges sur sa troisième femme, une personne "fantastique" et "bosseuse".

Avant d'épouser Emilie Livingston en 2014, Jeff Goldblum avait été marié de 1987 à 1990 à l'actrice Geena Davis, puis de 1993 à 1997 à l'actrice Laura Dern, rencontrée sur le tournage de Jurassic Park.