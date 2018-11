Jeff Panacloc aminci : Le déclic qui l'a poussé à perdre du poids

En l'espace de deux ans, la vie de Jeff Panacloc a bien changé. Le célèbre ventriloque s'est marié à son amoureuse Charlotte à l'été 2016. Puis, peu après, en février 2018, le couple accueillait leur premier enfant, une petite fille prénommée Rose. Mais ce n'est pas tout : l'humoriste, de son vrai nom Damien Colcanap, a perdu pas mal de poids. Auprès de nos confrères de Télé Star , il se confie.

"J'ai juste revu les images de mon spectacle l'an dernier et je me suis trouvé gros, lance-t-il alors. Il était vraiment temps que je me reprenne en main." D'ailleurs, samedi 8 décembre 2018, à l'antenne de L'étrange Noël de Jeff Panacloc sur TF1, il rentrera "dans un costume taille S". "Je n'en suis pas peu fier !", poursuit-il, visiblement ravi de sa perte de poids.

Pour découvrir le spectacle de Jeff Panacloc, rendez-vous le 8 décembre dès 21h sur TF1. L'imitateur et sa peluche Jean-Marc promettent "un show de variétés où les plus grands artistes du moment chanteront des chansons de Noël". "Le tout sera raconté sous forme de petites fictions, dans un décor 100% Noël, avec cheminées et boules de neige", poursuit-t-il. Une ambiance féerique...

