Jemima Kirke : La star de "Girls" divorce après sept ans de mariage

Retour au célibat pour Jemima Kirke. Us Magazine révèle que la célèbre comédienne anglaise de 31 ans, connue pour incarner l'excentrique et bohémienne Jessa dans la série Girls, s'est séparée de son mari. La rupture de Jemima Kirke et Michael Mosberg remonterait à l'été 2016, le mari de l'actrice ayant rejoint le club très fermé des utilisateurs de Raya en juillet dernier, l'application de rencontres la plus select au monde, réservée aux stars. Il faut se faire parrainer pour pouvoir intégrer ce cercle VIP. Des personnalités comme John Mayer, Jeremy Piven, Chelsea Handler ou encore l'ancienne star de Friends Matthew Perry espèrent trouver l'amour sur cette application.

Jemima Kirke avait épousé Michael Mosberg, ancien avocat, en 2009. Deux enfants sont nés de leur union, Rafaella (6 ans) et Memphis (4 ans). La star de Girls avait révélé, dans une interview du Telegraph publiée en février 2016, avoir rencontré son mari dans un centre de désintoxication lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. Elle était entrée pour soigner une addiction à l'alcool. Jemima Kirke avait également confié avoir recommencé à boire avec grande modération, ce qui suscitait l'inquiétude de son mari. "Mike était nerveux au début. Il m'a dit : 'Écoute, je ne te dirai jamais quoi faire ; tu es une adulte, juste ne te foires pas.' Il avait tous les droits d'avoir peur, il connaissait mon passé", avait-elle partagé. "J'étais une personne différente. J'avais une vingtaine d'années. Je n'avais pas d'enfants", s'était-elle défendue.

Elle a failli quitter Girls

Alors que la série s'apprête à faire son grand et ultime retour – avec la diffusion de la sixième et dernière saison qui débutera le 12 février prochain aux États-Unis –, Jemima Kirke a récemment révélé qu'elle avait voulu la quitter. La grande soeur de Lola Kirke avait annoncé à Lena Dunham vouloir tout abandonner avant le début du tournage de la saison 2. Lena Dunham a raconté cet épisode au cours d'une table ronde organisée par Glamour, dans le cadre de la sortie du dernier numéro du magazine, avec les piliers de Girls non retouchés en couverture. "Je me souviens que j'étais dans un taxi quand Jemima m'a appelée. Elle m'a dit : 'Je dois te dire un truc. Ce n'est pas grave. Je ne veux pas que tu flippes. Je veux quitter la série'", s'était souvenue la créatrice de la série.

Lena Dunham a visiblement trouvé les mots pour retenir Jemima puisqu'elle est apparue dans toutes les saisons.

